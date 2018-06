Jetzt greift Kurz Merkels Asylpolitik frontal an

Demos in Wien und Linz gegen Kurz-Regierung wegen Zwölf-Stunden-Tag

Vor der Zuganreise der Regierung zum Ministerrat und der Konferenz mit der bayrischen Landesregierung war es am Mittwoch in Wien am Bahnsteig zu einer Demonstration gegen den Zwölf-Stunden-Tag gekommen. Auch vor dem Linzer Landhaus wurde demonstriert. Der Kanzler selbst ging auf die Proteste nur auf Nachfrage bei seiner Pressekonferenz in Linz ein und rief in Sachen Arbeitszeit zur Abrüstung der Worte auf. Es sei weder angebracht, Jubelchöre zu verbreiten, noch Angst, die so nicht gerechtfertigt sei. Denn die acht Stunden Arbeit pro Tag blieben, man mache nur eine stärkere Flexibilisierung möglich.