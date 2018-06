Sänger Sasha wird zum ersten Mal Papa

Vor allem jene Phasen, in denen seine Mutter keine Arbeit hatte, seien schwer gewesen, so Sasha weiter: „Da muss man gar nichts beschönigen: Wir waren Unterschicht. Streckenweise mussten wir auch von Sozialhilfe leben.“ Zeitweise wurde er deshalb auch gemobbt. Trotzdem sei ihm Geld nicht wichtig: „Später, als sich meine Weltanschauung geändert hat, war mir das mit dem Geld dann eher schnuppe. Da trug ich lange Haare und bin absichtlich in den Kleidermarkt gegangen, um alte Sachen zu kaufen.“