Zu Unrecht 8700 € von Stadt kassiert

Aus Angst wieder zurück in ihre Heimat zu müssen, suchten die seit zehn Jahren in Innsbruck lebenden Tschetschenen um Asyl an. Russische Pässe besaßen sie komischerweise aber weiterhin. Und mit denen reiste die Familie immer wieder in ihre alte Heimat. „Meine Mutter war schwer krank“, rechtfertigte sich der 41-Jährige. Von 18 Monaten hielt er sich siebeneinhalb Monate in Tschetschenien auf. Im Sommer waren die Ehefrau und die drei Kinder dabei. Mindestsicherung kassierte man weiterhin.