Raubtier Wolf: So soll Gefahr jetzt gebannt werden

„Weitere Risse sind unausweichlich“

Doch gerade im Bundesheer-Manövergebiet im Norden Niederösterreichs ist der Tisch nicht mehr so reich gedeckt: Denn die Muffelbestände - insgesamt etwa 70 Stück an der Zahl - sind bereits ausgerottet und vor Kurzem wurde sogar der Kadaver eines prächtigen 18-Ender-Hirschen entdeckt. „Weitere Risse sind unausweichlich. Denn jetzt hat sich bereits ein zweites Rudel gebildet, und das dringt unbeirrt Richtung in bewohnte Kulturlandschaften vor“, warnt ein Experte der Landwirtschaftskammer.