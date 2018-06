Ganzes Wolfsrudel in Niederösterreich gesichtet

Schwammerlsucher in Angst

Denn jetzt tappte ein Rudel weit außerhalb des Manöverplatzes in Allentsteig (NÖ) in eine Fotofalle. Die Raubtiere schlichen um eine Mutterkuhherde samt Kälbchen und um eine 300-köpfige Biohühnerschar. Logisch, dass sich die Bauern um ihre Tiere Sorgen machen. Angesichts des Rudels trauen sich mittlerweile auch viele Schwammerlsucher nicht mehr in den Wald.