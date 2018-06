Mutige Trafikantin schlägt Räuber in die Flucht

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Trafik im Tiroler Wattens ist der Täter auf der Flucht. Am Freitag gegen 17 Uhr hatte ein Mann mit vorgehaltener Schreckschusspistole die Trafik in der Wattenbachgasse betreten und Geld gefordert. Die Trafikantin schlug den Täter in die Flucht. Ungefährlich war ihre unerschrockene Gegenwehr aber nicht.