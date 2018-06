Bub (6) lässt sterbende Schwester nicht allein

„Das ist die zerbrochene Welt, in der wir leben“

Die beiden hatten fast alles zusammen gemacht und waren ein Herz und eine Seele gewesen. „Ein kleiner Junge sollte sich nicht von seinem Komplizen, Spielkameraden, besten Freund, der kleinen Schwester verabschieden müssen. So ist das nicht gedacht. Aber das ist die zerbrochene Welt, in der wir leben. Addys Symptome sind in den letzten anderthalb Tagen schnell fortgeschritten“, schrieb der Vater der beiden kurz vor dem Tod des Mädchens auf Facebook. „Betet für uns. Dass wir die richtigen Worte haben und rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen treffen können.“