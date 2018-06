„Mister Ferrari“ feiert vierfach

„Mister Ferrari“ trifft Enzo Ferrari

Wobei der 21. Juli 1978 das bedeutendste Datum für „Mister Ferrari“ markiert: „Dank meiner Eltern, die einen Fiat- und Lancia-Betrieb führten, hatte ich an diesem Tag das riesige Glück, einen nagelneuen Ferrari 308 GT4 direkt im Ferrari-Werk in Maranello zu übernehmen. Dabei hatte ich sogar die Ehre Herrn ,Commendatore’ Enzo Ferrari persönlich kennenzulernen und meinen GT4 auf seiner Hausstrecke zu testen“, erzählt Kasper, der in den darauffolgenden 40 Jahren auch als Geschäftsführer aller offiziellen Sportwagenmarken in Österreich (außer Porsche) mehr als 2500 Nobelkarossen (davon allein 520 Ferraris) verkaufte.