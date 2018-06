Taycan: Der Porsche mit dem türkischen Namen

Tatsächlich bedeutet Taycan, so der offizielle Name der 600-PS-Limousine (für kW-Verfechter: 441 kW), im türkischen „lebendig wie ein Fohlen“ (aus tay = Fohlen und can = Leben, Seele - allerdings „tschan“ gesprochen). Damit verbindet sich die Hoffnung, dass das Konzept noch eine große Zukunft vor sich hat. Das Pferd kennt man in der Welt der Sportwagen vor allem von Ferrari.