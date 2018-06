Freundin fand „Sons of Anarchy“-Mime (47) tot auf

Vor allem aus „Fair City“, „Urge“ und „Sons of Anarchy“ bekannt

O‘Neill stand seit den 1990er-Jahren vor der Kamera. Er spielte viele Jahre in der Dramaserie „Fair City“ und in Filmen wie „Shadow Dancer“ und „Urge - Rausch ohne Limit“ (an der Seite von Pierce Brosnan, Alison Lohman und Danny Masterson) mit. In „Sons of Anarchy“ mimte er in sieben Folgen der Staffeln sechs und sieben Hugh.