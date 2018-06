Tiroler Ehepaar fand Erstbesitzer der Dauphine

Es war der Wagen ihres Bruders - der tatsächlich noch lebt. Krankheitsbedingt war es dem Mann aber leider nicht möglich eine Fahrt in „seiner“ Dauphine zu machen. Eine Tatsache, die bei Ehepaar Gohm zu einem weinenden Auge führte - „das andere aber lacht, da wir ihn gefunden haben“, erzählt Bernhard Gohm am Telefon. Am Markt wurden dann noch ein paar Ehrenrunden mit dem Oldtimer gedreht, bevor das Paar nun ganz entspannt den Rest des Urlaubes genießen kann.