Familie Gohm auf Spurensuche in Frankreich

25 PS schnurren unter der silbernen Motorhaube, die in der Sonne glänzt. Der Schaltknüppel liegt kalt in der Hand des Besitzers. Vorneweg der Horizont und die Straße. Auf dem Beifahrersitz eine Frau, Landkarte in der Hand. Bernhard Gohm und seine Frau Evi sind am Sonntag in Tirol aufgebrochen, um am Mittwoch in Marseille anzukommen. In den Süden Frankreichs soll sie eine 53 Jahre alte Renault Dauphine bringen - das Auto, Grund und Mittelpunkt ihrer Reise.