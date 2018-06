XXXLutz an Kika/Leiner-Übernahme interessiert

Der Ausfall der Warenkreditversicherung hat die heimische Möbelkette Kika/Leiner stark unter Druck gesetzt. Mehr als 5000 Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze. Am Dienstag äußerte XXXLutz ein „grundsätzliches Interesse“ an einer etwaigen Übernahme des strudelnden Möbel-Konkurrenten. Zuvor hatte der Chef der Bundeswettbewerbsbehörde, Theodor Thanner, einen Notverkauf unter Auflagen an Lutz für möglich erklärt. Um theoretisch eine Übernahme zu ermöglichen, müssten allerdings „eine Reihe von Standorten“ aufgegeben werden, etwa in Stadtrandlagen, so Thanner weiter.