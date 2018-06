„Spassiba!“ - Wolf bedankt sich für gute Quoten

Bevor Wladimir Putin am Dienstag in Wien zu Besuch ist, hat der ORF Montagabend ein fast 45-minütiges Exklusivinterview mit Russlands Präsidenten ausgestrahlt. Geführt wurde das Interview von „ZiB2“-Anchorman Armin Wolf, der sich am Dienstag auf Twitter über gute Quoten freute.