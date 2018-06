Hooman Vojdani hat die Millionenfrage geknackt!

Den Sprung in die Mitte schaffte der kluge Glückspilz bereits am 14. Mai. In seiner ersten Sendung beantwortete er unter Zuhilfenahme aller drei Joker 13 Fragen richtig. In der zweiten Sendung am Montagabend wusste er auch noch, dass der Begründer des Method Acting, Lee Strasberg, eine seiner wenigen Filmrollen im Oscar-prämierten zweiten Teil von „Der Pate“ spielte, und sicherte sich damit zunächst 300.000 Euro.