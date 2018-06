Gaffer behinderten Feuerwehr: Polizeieinsatz!

„Hab Anstand, halt Abstand!“

Erst am Mittwoch hatte die Wiener Berufsrettung in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien mit einem neuen Video auf das pietätlose Verhalten von so manchem Schaulustigen aufmerksam gemacht und die Gaffer-Problematik erneut in den Vordergrund gerückt. Mit der Kampagne „Hab Anstand, halt Abstand!“ sollen die Menschen wachgerüttelt werden. „Handys sind super, wenn es darum geht, den Notruf zu wählen. Aber damit zu filmen und zu fotografieren ist in manchen Situationen nicht angemessen“, hatte damals die Sprecherin der Berufsrettung, Corina Had, erklärt.