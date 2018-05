Kampf gegen Unfall-Gaffer mit neuem Video

Gaffer am Unfallort, gezückte Handys, die Jagd nach der besten Perspektive und Aufnahme. Wahrung der Persönlichkeitsrechte oder gar Scham? Bei so manchem Schaulustigen, der Zeuge eines Unfalls wird oder an einer Unfallstelle vorbeikommt, ist dies oftmals leider Fehlanzeige. Dieser Problematik begegnen Retter immer häufiger, bei etwa jedem fünften Einsatz sind die Berufshelfer alleine in der Bundeshauptstadt mit Gaffern konfrontiert. Mit einem neuen Aufklärungsvideo rückt die Berufsrettung gemeinsam mit der Stadt Wien die Gaffer-Problematik nun erneut in den Vordergrund.