Die Autotrends der CES: Neue Autos & viel Technik

Deutlich mehr, nämlich umgerechnet rund 107.000 Euro, verlangt Entrepreneur Henrik Fisker für seinen für 2019 angekündigten Elektro-Luxussportwagen EMotion. Auf der CES 2018 stellt sich der Wagen erstmals einem größeren Publikum. Außerdem will Fisker eine revolutionäre Batterietechnik präsentieren, die allerdings erst 2023 Marktreife erreichen soll.

Noch in diesem Jahr will das Start-up Faraday Future antreten. Bereits auf der CES 2017 hatte das chinesisch-amerikanische Unternehmen das über 1000 PS starke Luxus-Elektrofahrzeug FF91 vorgestellt. Ein turbulentes Jahr mit CEO-Wechsel und der Suche nach einem Produktionsstandort folgte. Jetzt soll die finale Serienversion in Las Vegas stehen, die einen baldigen Marktstart ankündigt.