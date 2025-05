Hersteller von E-Lkw ist zum zweiten Mal pleite

Schon am 30. April hatte die Österreich-Tochter des Unternehmens, Volta Commercial Vehicles GmbH, in Wien einen Insolvenzantrag gestellt. Dies war auch deshalb notwendig, weil die Alleingesellschafterin in England den Geldhahn zugedreht hatte. Wochen zuvor waren Teile, für die es beim Produktionspartner in Steyr keine Verwendung mehr gab, auf der Online-Plattform aurena.at versteigert worden.