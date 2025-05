Ausweis her! Salzburger gab sich als Polizist aus

Die Anklage legte ihm gleich mehrere Delikte zur Last. Der 47-Jährige soll mehrere Personen attackiert und bedroht haben. Einer Familie soll er in der Stadt Salzburg einen Gartensessel nachgeschmissen haben – und dabei eine Zweijährige getroffen haben. In einem Bankfoyer soll er gewütet und einen Automaten umgeschmissen haben.