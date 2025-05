Millionen-Klage gegen George Clooneys Tequila

Die Klage vor dem Obersten Gerichtshof von New York gegen Diageo kommt vom New Yorker Restaurantbesitzer Avi Pusatezri. Dieser behauptet, dass er sowohl Casamigos als auch Don Julio, eine zweite Tequila-Marke des britischen Großunternehmens, in einem speziellen Labor mit einer neuen Methode testen ließ. Mit dem Ergebnis, dass bei beiden Marken eine „signifikante Menge des Alkohols aus Rohrzucker gewonnen wird“.