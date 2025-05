Reisner: „Ukrainer wollen Siegesrausch stören“

An Spekulationen über einen möglichen Angriff sei „schon etwas dran“, sagte der studierte Historiker. So könne es etwa Drohnenangriffe auf die Peripherie geben, um die Parade zu stören. Am Mittwoch haben die ukrainischen Streitkräfte den bisher größten Drohnenangriff mit insgesamt 524 Drohnen durchgeführt. Truppen hätten die russische Grenze überschritten und sich dort festgesetzt, sagte Reisner.