Bub kauft mit Handy seiner Mutter 70.000 Lutscher

„Fast in Ohnmacht gefallen“

Als sie den Preis für die Bestellung in ihrem Bankkonto sah, sei sie dann aber fast in Ohnmacht gefallen, gab LaFavers zu. Ihr Sohn hatte Lutscher um umgerechnet etwa 3500 Euro gekauft. Sie hatte vor der Lieferung noch versucht, die Bestellung zu stornieren, doch das funktionierte nicht.