Schellhorn entschuldigt sich für NS-Vergleich

NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn hat in einem Interview erzählt, dass er sich so gefühlt habe wie vor 85 Jahren. Anlass war die Beschimpfung von zwei Männern wegen seines Dienstwagens in einem Zug. Nun hat sich Schellhorn für den „absolut unpassenden“ NS-Vergleich entschuldigt.