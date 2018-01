Mitsubishi Eclipse Cross: Überraschendes CoupéSUV

Ganz schön viel Platz!

Wo andere SUV-Coupés ihre praktischen Fähigkeiten hintanstellen, schwelgt man in dem nur 4,40 Meter langen Mitsubishi geradezu in Raum. Groß gewachsene Erwachsene sitzen hinter ebenso großen bequem, trotz abfallender Dachlinie mangelt es nicht einmal an Kopffreiheit. Auch das Ein- und Aussteigen in der zweiten Reihe funktioniert tadellos. Die Rückbank ist serienmäßig um 20 Zentimeter verschiebbar (60:40 geteilt, Lehnen auch neigungsverstellbar), was den Kofferraum in seiner Größe variabel macht. Je nachdem passen 341 bis 448 Liter hinein. Mit vorgeschobener Bank hat man allerdings weder Platz zum Sitzen noch einen Sichtschutz für den Kofferraum.

Im Innenraum fasst sich alles gut und solide an, klassische Instrumente erfreuen das Auge klassischer Autofahrer (Mitsubishi will ehemalige Kunden zurückholen, die vor 15 Jahren mangels passender Fahrzeuge die Marke gewechselt haben), dazu einen obenauf thronenden Bildschirm. Gott sei Dank haben die Japaner nicht alles in Menüs vergraben, Klimakontrolle samt Sitzheizung haben eigene Tasten zur Regulierung. Der Haken an der Sache: Das Infotainment wird wie bei Lexus über ein Touchpad bedient, allerdings ohne haptisches Feedback. Kann man so machen, ist dann halt, äh, na ja, nicht so praktisch. Wenn man es freundlich ausdrücken will.