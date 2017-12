Moto Z: Diese Zusatz-Hardware gibt es bereits

Etwas länger als ein Jahr ist die modulare Smartphone-Reihe Moto Z der Lenovo-Tochter Motorola nun auf dem Markt - mittlerweile bereits in der zweiten Inkarnation. Und mittlerweile kann sich auch die Auswahl an sogenannten Moto Mods sehen lassen, die das Smartphone über einen Magnetanschluss an der Rückseite in allerlei andere Geräte - vom Gameboy über die Kompaktkamera bis zum Beamer - verwandeln. Zeit für einen Überblick über die verfügbaren Mods.