Ex-Teeniestar David Cassidy soll im Sterben liegen

Die Familie von David Cassidy bereitet sich auf seinen Tod vor. Laut "TMZ" wurde der Serienstar, den in den 70er-Jahren Millionen von Mädchen in "The Patridge Family" angehimmelt hatten, am Freitag in Florida in die Notaufnahme gebracht, nachdem mehrere Organe versagt hatten. Die Ärzte versetzten ihn daraufhin in ein künstliches Koma.