Ermittler: MH17-Abschuss mit russischer Buk-Rakete

Vor mittlerweile vier Jahren, am 17. Juli 2014, ist das Malaysia-Airlines-Passagierflugzeug mit der Flugnummer MH17 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Fast 300 Menschen kamen dabei ums Leben, Kriminalisten suchten seither fieberhaft nach Hintergründen der Katastrophe. Am Donnerstag ist mehr Licht in die tragische Causa gekommen: Wie internationale Ermittler am Donnerstag bekannt gaben, stammte die Rakete, die das Flugzeug traf, von Russlands Militär. Demnach handelte es sich um ein Flugabwehrsystem vom Typ Buk-Telar aus den Beständen der 53. Brigade der russischen Armee.