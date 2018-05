Nach Brand: „Aufgeben werden wir sicher nicht!“

Nach dem Inferno in der Rosentaler Bootswerft JetMarine haben am Sonntag Experten der Polizei Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache für das Großfeuer zu klären. Unterdessen bekennt sich Geschäftsführer Wolfgang Jaritz zum Produktionsstandort in Strau: „Wir werden hier trotzdem weitermachen!“