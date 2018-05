Großbrand in Kärnten: Schiffswerft in Flammen

Aus noch unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag die Werkshalle einer Kärntner Schiffswerft in Strau bei Ferlach in Vollbrand geraten. Die Flammen breiteten sich binnen kürzester Zeit auf den Großteil der rund 8000 Quadratmeter großen Halle aus. Mehrere Feuerwehren mit insgesamt rund 150 Mann kämpften gegen das Flammeninferno an. Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.