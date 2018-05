Weinsteins Ehefrau bricht ihr Schweigen

„Beschämt und gebrochen“

„Ich habe fünf Kilo in fünf Tagen verloren“, sagte Chapman über die Zeit nach Bekanntwerden des Skandals. Sie sei fünf Monate lang nicht mehr ausgegangen. Sie sei „beschämt und gebrochen“ gewesen. Chapman sagte in dem Interview, sie sehe sich selbst nicht als Opfer, brach aber in Tränen aus, als sie über ihren Sohn und ihre Tochter sprach. „Wie wird ihr Leben aussehen?“, fragte sie. Chapman will mit den Kindern nun auf einen Bauernhof im Bundesstaat New York ziehen.