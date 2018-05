Die tollsten Outfits der Met Gala in New York

Wenn „Vogue“-Chefin Anna Wintour zur Met Gala in New York lädt, kommen die Promis in Scharen. Unter dem Motto: „Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination“ gab es heuer einiges zu sehen. Während Kim Kardashian im hautengen goldenen Glitzerkleid und Hammerkurven alle Blicke auf sich zog, erschien Katy Perry als Engel und Rihanna gleich in einer einem Papstgewand ähnlichen Robe samt Mitra.