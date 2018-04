Security in Linz schockt Mädchen (14) mit Autismus

Am 9. April wollte sich Katharina T. (14) aus Linz mit ihrer Freundin Anna, die eigens aus Windischgarsten angereist war, den Auftritt des US-Hundeflüsterers Cesar Milan in der Linzer „Tips-Arena“ anschauen. Katharina, die an einer speziellen Form des Autismus leidet und bei Menschenansammlungen Stress bekommt, wollte erstmals ohne ihre Mutter Birgitt und ihren Assistenzhund Takoda eine solche Veranstaltung besuchen.

„Seit Wochen hat sie sich darauf gefreut und sie war ganz stolz, dass sie vorab alles selbst organisiert hatte“, bestätigt Birgitt T.