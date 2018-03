Tramway-Kontrolleur würgt Schwarzfahrer

Eine Fahrt mit der Straßenbahn geriet in Linz völlig außer Kontrolle. Ein Tiroler wurde am Mittwochabend gegen 21 Uhr beim Schwarzfahren erwischt und landete danach im Krankenhaus. „Ich verstehe die Welt nicht mehr, dass so etwas in Österreich passieren kann“, ist Christian L. im Gespräch mit der „Krone“ erschüttert. Und weiter: „Ich bin aus Innsbruck, habe mir fälschlicherweise ein Mini-Ticket für vier Stationen gekauft. Bis zum Hauptplatz sind es aber fünf. Das war mein Fehler.“