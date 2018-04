Security lachte über Frau mit Behindertenausweis

Kollaps

Auch eine Mitarbeiterin am Info-Schalter forderte das Trio - vor etwa 20 wartenden Klienten - in unfreundlichem Ton auf, rauszugehen. H., die sich nur dank jahrelanger Therapie zuletzt wieder unter Leute getraut hatte, begann am ganzen Körper zu zittern. „Lucky“ signalisierte ihr, dass ein Kollaps bevorsteht. „Doch man hat mich nur ausgelacht.“ Der Sohn brachte H. vor die Tür, wo sie kollabierte und es gut 20 Minuten dauerte, bis sie sich erholte.