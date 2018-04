Zehn Jahre Haft für Serben-Nationalist Seselj

Vojislav Seselj ist am Mittwoch von einem Nachfolgegericht des im Dezember 2017 beendeten UNO-Tribunals in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Jugoslawienkrieg in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Mit diesem Spruch wurde ein Freispruch des serbischen Ultranationalisten aus dem Jahr 2016 aufgehoben. Seselj muss aber nicht mehr zurück ins Gefängnis, da er seine Strafe bereits verbüßt hat. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Die Ankläger hatten im Berufungsverfahren eine 28-jährige Haftstrafe gefordert.