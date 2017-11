„Schlächter vom Balkan“: UNO-Tribunal fällt Urteil

Von Deportation bis Völkermord: Lange Liste an Anklagepunkten

Jasmin Meskovic, Leiter eines Kriegsgefangenenverbandes, erwartet, dass der heute 74 Jahre alte Mladic in allen elf Anklagepunkten - darunter Völkermord (70 Massaker in 20 Gemeinden), Folter, Vertreibungen und Geiselnahme - schuldig gesprochen wird. Nur dies könne zur Versöhnung und Toleranz in Bosnien beitragen. Ebenfalls zur Last gelegt wird Mladic die 1425 Tage dauernde Belagerung Sarajevos, während der 11.000 Zivilisten, unter ihnen 1600 Kinder, ermordet wurden.