Wer waren die Helfer des Kroaten-Generals?

Angespannte Stimmung in Mostar

In der herzegowinischen Stadt Mostar, in der Praljak im Krieg den Befehl gegeben hatte, die weltberühmte Brücke über die Neretwa zu zerstören, war die Stimmung nach dem Urteil gespannt. Während im westlichen, kroatischen Stadtteil Kerzen für die Verurteilten angezündet wurden, wurde das Polizeiaufgebot im östlichen, muslimischen Stadtteil verstärkt. Dem Gedenktreffen für die sechs Verurteilten im Westteil der Stadt wohnte auch Dragan Covic, das kroatische Mitglied der bosnischen Staatsführung, bei. Dort wurden am Abend Flaggen in Erinnerung an Praljak auf halben Mast gesenkt.