Mysteriöse Serie: Erneut Paket in Texas explodiert

Im US-Staat Texas hat es erneut eine rätselhafte Paket-Explosion gegeben. In einem Pakettransport-Unternehmen in dem Ort Schertz in der Nähe der Großstadt San Antonio sei am Dienstag kurz nach Mitternacht (Ortszeit) eine mittelgroße Kiste explodiert, berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf die Polizei. Erst am Sonntagabend kam es zu einem ähnlichen Anschlag in Austin, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Derzeit wird ermittelt, ob die Explosion mit dieser Bombenserie zusammenhängt.