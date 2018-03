Bombenterror in Texas: Rassistische Taten?

„Wir nehmen an, dass dies in Zusammenhang mit den anderen Bombenanschlägen steht, die sich in den vergangenen eineinhalb Wochen in unserer Gemeinde ereignet haben“, teilte Austins Polizeichef Brian Manley in der Nacht auf Montag mit. Das jüngste Paket war am Straßenrand zurückgelassen worden. Es sei möglich, dass die Detonation durch einen Stolperdraht ausgelöst wurde, sagte Manley. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Verletzten um zwei Männer in den Zwanzigern.