Jennifer Lawrence mischte die Oscar-Gala auf

Für Oscar-Einlagen ist Jennifer Lawrence ja immer gut. Als die schöne Aktrice 2014 als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde, stolperte sie die Stufen auf die Bühne hinauf und sorgte mit diesem Hoppala für den Moment des Abends. Und auch heuer schien es so, als wollte die 27-Jährige, die aktuell mit ihrem Film „Red Sparrow“ in den Kinos zu sehen ist, wieder für Action in der sonst so durchgeplanten Veranstaltung sorgen.