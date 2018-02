Alle 17 Todesopfer des Amoklaufs identifiziert

Trump: "Eine Nation in Trauer"

US-Präsident Donald Trump ordnete eine landesweite Trauerbeflaggung an. Er sprach von "einer Nation in Trauer". Er plane einen Besuch des Tatorts. "Wir werden alles tun, Euch zu schützen", erklärte der Präsident im Weißen Haus an das Volk gerichtet. Ohne ins Detail zu gehen, sagte der Präsident, man wolle sich des Themas psychische Erkrankungen annehmen. Der Täter von Parkland war Medienberichten zufolge in psychischer Behandlung gewesen, hatte diese aber zuletzt angeblich nicht fortgesetzt.