Blutbad an Schule: Das ist der Held von Florida!

Bei dem blutigen Amoklauf am Mittwoch an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida kamen mindestens 17 Menschen ums Leben. Dem mutigen Footballcoach Aaron Feis ist es zu verdanken, dass es nicht noch mehr Opfer zu beklagen gibt, denn er warf sich schützend vor die Schüler. Im Netz wird der Mann schon als Held von Florida gefeiert.