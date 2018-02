Florida: Blutiger Amoklauf an Schule!

Der Lokalsender CBS Miami hatte unter Berufung auf die Feuerwehr von 20 bis 50 Verletzten an der Oberschule in Parkland gesprochen, was allerdings offiziell noch nicht bestätigt wurde. Fernsehbilder zeigten Schüler, die von schwer bewaffneten Polizisten aus der Schule geleitet wurden. Augenzeugen berichteten, im Schulhaus der Highschool sei "eine Menge Blut" zu sehen gewesen. Am Rande des weiträumig abgesperrten Areals warteten Eltern voller Sorge auf ihre Kinder. Die Schule gilt als angesehen und befindet sich nicht in einem Problemviertel.