Das verkorkste Leben des Massenmörders von Florida

"Es ist Valentinstag und ich habe keine Lust, an einem Valentinstag in die Schule zu gehen", hatte Nicolas de Jesus Cruz Mittwochfrüh zu seinem wohl einzigen Freund gesagt, bei dem er seit dem Tod seiner Adoptivmutter Lynda vor einigen Wochen Unterschlupf gefunden hatte. Dass er trotzdem wild entschlossen war, an diesem Tag zur Stoneman Douglas High School in Florida zu gehen, wo er das drittgrößte Schulmassaker in der Geschichte der USA anrichtete, verriet er nicht.