Dänischer Prinzgemahl Henrik ist tot

Henrik wurde am 11. Juni 1934 als Graf Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat im französischen Talence geboren. Die ersten fünf Lebensjahre verbrachte er mit seinen Eltern in Vietnam, studierte später Jus an der Pariser Sorbonne sowie Chinesisch und Vietnamesisch unter anderem in Hongkong und Saigon (heute Ho-Chi-Minh-Stadt). Nach der Hochzeit 1967 mit Margrethe, die er in London kennengelernt hatte, änderte er seinen Vornamen ins dänische Henrik. Seine Frau wurde 1972 Königin von Dänemark. Die beiden verbanden vielfältige kulturelle Interessen.