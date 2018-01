Halbe Tonne Kokain in Tiroler Privatjet entdeckt

Nach dem Fund von 500 Kilogramm Kokain in einem Privatjet in Großbritannien sind fünf Männer, darunter zwei britische Brüder, zwei Spanier und ein Italiener, festgenommen worden. Das Flugzeug, das in Kolumbien gestartet war, gehört zur Flotte der Tyrolean Jet Services mit Sitz in Innsbruck, bestätigte das Unternehmen einen Bericht der britischen "Dailymail" gegenüber der APA am Mittwochabend.