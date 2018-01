Schauspielerin Sandra Steffl fliegt als Erste raus

US-Soulsänger Sydney Youngblood ("Sit And Wait") trägt sich weiterhin mit dem Gedanken aufzugeben. "Ich kann nicht mehr. Ich will gehen. Ich packe", vertraute er dem Dschungeltelefon an. Auf gutes Zureden von Musikerin Tina York besann er sich nach langem Klagen eines Besseren. Was noch? Daniele Negroni wird immer gereizter, weil er keine Zigaretten hat. Und Matthias Mangiapane ist stocksauer, weil es im Camp so schmutzig ist. Das sorgt für Kränkungen und feuchte Augen. Es ist die mittlerweile zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".