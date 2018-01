12,9 Mio. Fluggäste: AUA mit Passagierrekord

„Absolutes All-time-high erreicht“

Die AUA, gerade ihr 60-Jahr-Jubiläum begeht, selbst nennt in ihrer Mitteilung zu den Verkehrszahlen das Drama von Air Berlin/Niki und dessen Beitrag zum eigenen Höhenflug nicht beim Namen. "2017 war für uns ein Rekordjahr. Wir haben bei den Passagieren ein absolutes All-time-high erreicht, das in unserer Geschichte so noch nie da gewesen ist", erklärte AUA-Vorstand Andreas Otto am Mittwoch.