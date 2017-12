Felssturz in Tirol: Tal über Notweg erreichbar

Nach dem gewaltigen Felssturz in der Ortschaft Vals in Tirol können die rund 150 Dorfbewohner aufatmen: Am späten Dienstagnachmittag wurde ein Notweg freigegeben, wodurch sie wieder die Möglichkeit haben, ins Tal zu gelangen. Die provisorische Fahrbahn ist nur für Anrainer benutzbar. Feuerwehrmann Mathias Fidler - selbst betroffen von der Evakuierung zu Weihnachten - berichtet über den Heiligen Abend, den er wohl nie vergessen wird ...